Бертенс проиграла Конте в полуфинале турнира в Риме
В полуфинале грунтового турнира категории Premier в Риме (Италия) представительница Нидерландов Кики Бертенс, посеянная под шестым номером, в трёх сетах уступила Йоханне Конте из Великобритании со счётом 7:5, 5:7, 2:6. Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты.
27-летняя уроженка Ватерингена выполнила 10 эйсов, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Конты 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 6 сделанных брейков.
В финале Конта встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Мария Саккари (Греция, Q).
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.
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