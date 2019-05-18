Т. Надаль: шансы Федерера выиграть «Ролан Гаррос» ниже, чем у Рафы и Джоковича

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, назвал главных фаворитов Открытого чемпионата Франции, а также высказался о шансах некоторых молодых игроков.
«Не знаю, выиграет ли Надаль «Ролан Гаррос» в 12-й раз. Рафа играл не так уж идеально в Мадриде, Монте-Карло и Барселоне. Всё равно думаю, что он фаворит вместе с Новаком Джоковичем и Домиником Тимом. Роджер Федерер тоже выиграл рекордные 20 турниров «Большого шлема», поэтому вполне нормально называть его в числе главных претендентов. Но на данный момент его шансы ниже, чем у Рафы или Джоковича. Но если он сыграет здорово, то будет способен победить их.
До недавнего времени я думал, что Александр Зверев станет первым из игроков нового поколения, кто выиграет «Большой шлем», но он не очень хорошо играл на этих турнирах. Однако победил Роджера Федерера и Новака Джоковича в лондонском финале ATP, выиграл в Мадриде в прошлом году, и у него есть шанс стать следующим.
Вообще, победить могут многие: Циципас, Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим. Если Кирьос будет сосредоточен на Уимблдоне, то тоже способен на это. Хауме Мунар – хороший игрок, но ему нужно прикладывать больше усилий. В ближайшие несколько лет он будет в числе лучших теннисистов мира», — приводит слова испанца Metro.
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