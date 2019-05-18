Надаль вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Циципаса

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль в полуфинале турнира в Риме (Италия) обыграл восьмого сеяного соревнований грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4. Испанский теннисист упрочил лидерство по показателю личных встреч – 4-1.



Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Надаль 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Циципаса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.



Соперник Надаля по решающему матчу определится по итогам второго полуфинального поединка, в котором сойдутся первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.



Рафаэль Надаль является действующим победителем «Мастерса» в Риме. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.