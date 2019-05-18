Федерер назвал причину, по которой получил травму

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, снявшийся с «Мастерса» в Риме (Италия) критически отозвался об организаторах турнира, чья работа повлекла за собой травму спортсмена.



«Я не совсем понимаю, как игроки справляются с ситуациями, когда корт покрыт водой. Линии были мокрыми, а это означает, что вы проскальзываете. И в одном из таких моментов я поскользнулся и получил травму. Я повредил палец на ноге и играл с этим два поединка. Моя нога также немного болела.



Я просто этого не понимаю. Организаторы не заставляют нас играть в такую погоду, но пусть тогда назовут время. Они заставляют нас ждать и чувствовать давление со стороны 10 000 человек. Пускай пройдёт пять минут, пока линии высохнут. До этого момента я думаю, что мы не должны играть на мокром корте. Никто не хочет получить глупую травму только ради того, чтобы матчи продолжались», — приводит слова Федерера Daily Express.

