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Федерер назвал причину, по которой получил травму

Федерер назвал причину, по которой получил травму
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, снявшийся с «Мастерса» в Риме (Италия) критически отозвался об организаторах турнира, чья работа повлекла за собой травму спортсмена.

«Я не совсем понимаю, как игроки справляются с ситуациями, когда корт покрыт водой. Линии были мокрыми, а это означает, что вы проскальзываете. И в одном из таких моментов я поскользнулся и получил травму. Я повредил палец на ноге и играл с этим два поединка. Моя нога также немного болела.

Я просто этого не понимаю. Организаторы не заставляют нас играть в такую погоду, но пусть тогда назовут время. Они заставляют нас ждать и чувствовать давление со стороны 10 000 человек. Пускай пройдёт пять минут, пока линии высохнут. До этого момента я думаю, что мы не должны играть на мокром корте. Никто не хочет получить глупую травму только ради того, чтобы матчи продолжались», — приводит слова Федерера Daily Express.

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