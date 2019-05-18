Циципас: Надаль успевал за всеми моими ударами

Посеянный под восьмым номером на «Мастерсе» в Риме, Италия, грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от полуфинального поединка, в котором он уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 4:6.
Самой сложной вещью, с которой сегодня столкнулся, была скорость корта. Думаю, Надаль играл почти так же, как и на прошлой неделе. Но корт здесь был медленнее. Когда подходил к сетке, у Надаля было достаточно времени, чтобы добежать до мяча и успеть за всеми моими ударами. Поскольку турнир играется на высоте уровня моря, теннис здесь сильно отличается. С точки зрения подготовки к «Ролан Гаррос» я доволен, как играл здесь», — приводит слова грека Ubitennis.
На минувшей неделе Надаль и Циципас уже встречались на той же стадии на турнире в Мадриде. Тогда победу праздновал грек – 6:4, 2:6, 6:3.
Действующим победителем «Мастерса» в Риме является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.
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