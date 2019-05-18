Плишкова вышла в финал турнира в Риме, в двух сетах обыграв Саккари

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Риме (Италия) под четвёртым номером, в полуфинальном матче обыграла Марию Саккари из Греции, пробившуюся в основную сетку соревнований через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Плишкова 2 раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Саккари 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Соперницей Плишковой по финалу станет британская теннисистка Йоханна Конта, одолевшая шестую сеяную соревнований, голландку Кики Бертенс, — 5:7, 7:5, 6:2.
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.
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