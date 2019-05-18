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Плишкова вышла в финал турнира в Риме, в двух сетах обыграв Саккари

Плишкова вышла в финал турнира в Риме, в двух сетах обыграв Саккари
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Риме (Италия) под четвёртым номером, в полуфинальном матче обыграла Марию Саккари из Греции, пробившуюся в основную сетку соревнований через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Плишкова 2 раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Саккари 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Соперницей Плишковой по финалу станет британская теннисистка Йоханна Конта, одолевшая шестую сеяную соревнований, голландку Кики Бертенс, — 5:7, 7:5, 6:2.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

18 мая 2019 года, суббота. 18:40 МСК
Рим (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Каролина Плишкова
7
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
2 : 0
Мария Саккари
39
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
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