Надаль: с каждым днём чувствую, что играю всё лучше и лучше

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подвёл итоги полуфинального матча «Мастерса» в Риме (Италия), в котором он обыграл восьмого сеяного соревнований, грека Стефаноса Циципаса, со счётом 6:3, 6:4.
«Эта победа очень важна для меня. Я сыграл отличный матч с хорошим игроком, который выиграл много матчей на этом покрытии. Таким образом, победа в двух сетах против него — это очень приятный результат. Более того, я чувствую, что каждую неделю, каждый день играю всё лучше и лучше. Это важно для меня.
Я сыграл немного лучше, чем Циципас. На прошлой неделе я провёл не очень хороший матч с ним на турнире в Мадриде. Сегодня я выступил лучше. Когда я пробивал с форхенда, он не мог ответить с форхенда. На прошлой неделе у него была такая возможность. Но раз я хочу добиваться успеха, нельзя этого допускать», — приводит слова испанского теннисиста ATP.
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