Перед 1/2 финала турнира в Риме Человек-паук вышел на корт и повеселил Джоковича

Обыкновенная процедура определения теннисиста, который будет первым в матче выполнять подачу, превратилась в шоу перед стартом полуфинального матча «Мастерса» в Риме (Италия) между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом. Подбросить монетку пригласили Человека-паука.



Он пожал теннисистам руки и произвёл соответствующую процедуру. После этого Новак Джокович, вероятно, решив проверить способности Человека-паука, спросил, каким образом тот собирается покинуть корт, огороженный забором. На это ему был дан ответ, что как-нибудь можно перепрыгнуть. Серб воспринял эти слова с улыбкой на лице. После того, как Человек-паук сделал с теннисистами фото на память, он легко перелез через ограждение и оказался на трибуне.

Видео этой предматчевой церемонии можно посмотреть в «инстаграме» Tennis TV.