Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Гронинген» — «Витесс». 18 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Перед 1/2 финала турнира в Риме Человек-паук вышел на корт и повеселил Джоковича

Перед 1/2 финала турнира в Риме Человек-паук вышел на корт и повеселил Джоковича
Теннис / ATP 0

Обыкновенная процедура определения теннисиста, который будет первым в матче выполнять подачу, превратилась в шоу перед стартом полуфинального матча «Мастерса» в Риме (Италия) между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом. Подбросить монетку пригласили Человека-паука.

Он пожал теннисистам руки и произвёл соответствующую процедуру. После этого Новак Джокович, вероятно, решив проверить способности Человека-паука, спросил, каким образом тот собирается покинуть корт, огороженный забором. На это ему был дан ответ, что как-нибудь можно перепрыгнуть. Серб воспринял эти слова с улыбкой на лице. После того, как Человек-паук сделал с теннисистами фото на память, он легко перелез через ограждение и оказался на трибуне.

Видео этой предматчевой церемонии можно посмотреть в «инстаграме» Tennis TV.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент