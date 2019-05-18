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Победы Конты и Плишковой – в видеообзоре полуфиналов турнира в Риме

Победы Конты и Плишковой – в видеообзоре полуфиналов турнира в Риме
Теннис / WTA 0

В полуфинале грунтового турнира категории Premier в Риме (Италия) Йоханна Конта из Великобритании в трёх сетах переиграла посеянную под шестым номером представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 7:5, 5:7, 2:6. Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты.

Соперницей британки по финальному поединку станет теннисистка из Чехии Каролина Плишкова. Четвёртая сеяная грунтовых соревнований в полуфинальном матче обыграла Марию Саккари из Греции, пробившуюся в основную сетку соревнований через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4.

Финальный поединок турнира категории Premier в Риме состоится завтра, 19 мая. Матч начнётся в 14:00 мск.

Посмотреть видеообзор полуфиналов турнира в Риме можно на «Чемпионате».

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