Вердаско высказался о словах Кирьоса, раскритиковавшего его за высокомерие

Испанского теннисиста Фернандо Вердаско попросили прокомментировать высказывания австралийца Ника Кирьоса, назвавшего испанца «самым высокомерным человеком в истории», а также «чуваком с довольно посредственным бэкхендом». Испанец посчитал, что углубляться в данную тему нет никакого смысла.



«Я думаю, что на самом деле мне не нужно ничего говорить о моём бэкхенде, технике удара, подаче или о чём-либо ещё. Те, кто знает, как я играю, кто следит за теннисом и видел, как я выступаю, понимают мои сильные и слабые стороны.



Мне нечего сказать о том, что он наговорил обо мне, о Рафе, о Новаке. Я просто не хочу вдаваться в это. Был ли я удивлён словами Кирьоса в свой адрес? Для меня это не стало сюрпризом. Но я не придаю его высказываниям никакого значения», — приводит слова Вердаско Tennis World USA.

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