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Джокович сыграет с Надалем в финале «Мастерса» в Риме

Джокович сыграет с Надалем в финале «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович в полуфинальном матче «Мастерса» в Риме (Италия) обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. Сербский теннисист упрочил лидерство по показателю личных встреч – 3-0.

Продолжительность поединка составила 2 часа 31 минуту. Джокович 2 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету аргентинца ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Соперником Джоковича по финальному поединку станет вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, переигравший восьмого сеяного соревнований грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:3.

Рафаэль Надаль является действующим победителем «Мастерса» в Риме. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

18 мая 2019 года, суббота. 21:10 МСК
Рим (м). 1/2 финала
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 1
Диего Шварцман
24
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
1 2 3
           
6 6 6
3 7 3
           
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