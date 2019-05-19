Циципас выступит на Олимпийских играх — 2020 в Токио

Седьмой номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас в составе национальной сборной Греции примет участие в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония). Об этом рассказала его соотечественница 39-я ракетка планеты Мария Саккари, которая также выступит на играх.
«Насколько я поняла, мы со Стефаносом Циципасом вошли в команду. Я видела список всех греческих спортсменов, распределённых по видам спорта, в которых участвуют. Его присылает федерация спорта. И мы вошли в этот список. Так что мы должны быть очень неудачливыми, получить травму или что-то в этом роде, чтобы не поехать на игры», — приводит слова спортсменки Tennis World USA.
Саккари также высказалась об участии на турнирах в миксте вместе с Циципасом. «Насколько я помню, об этом не было речи. Мы всегда шутили о совместной игре в Кубок Хопмана. Думаю, мы пришли к этому. Но я не помню, говорили ли мы о том, чтобы выигрывать турниры вместе», — отметила Саккари.
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