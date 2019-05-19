Джокович: Надаль – величайший соперник за всю мою карьеру

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, одержавший победу над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия), поделился мыслями о будущем своём сопернике по решающему поединку испанцу Рафаэлю Надалю (2).



«Надаль — один из величайших чемпионов, которых когда-либо видела эта игра. Его склад ума, подход к делу, стойкость, способность возвращаться после долгого отсутствия в туре, травмы, операции — всё это у него было.



Надаль продолжает показывать миру, почему он является одной из величайших легенд истории тенниса. Я очень уважаю его. Конечно, он мой величайший соперник за всё время, что я выступаю. У меня было так много матчей против него. На сегодняшний день у нас самое длинное соперничество в истории тенниса. Сыграно более 50 матчей. Каждый раз, когда мы играем друг с другом, это невероятное волнение, максимальный вызов», — приводит слова Джоковича Internazionali BNL dItalia.

Финал турнира в Риме состоится сегодня, 19 мая. Начало матча — в 17:00 мск.