Победы Джоковича и Надаля — в видеообзоре полуфиналов турнира в Риме

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович в полуфинальном матче «Мастерса» в Риме (Италия) обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. Сербский теннисист упрочил лидерство по показателю личных встреч — 3-0.
Продолжительность поединка составила 2 часа 31 минуту. Джокович 2 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету аргентинца ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Соперником Джоковича по финальному поединку станет вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, переигравший восьмого сеяного соревнований грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:3.
Рафаэль Надаль является действующим победителем «Мастерса» в Риме. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева, выиграв со счётом 6:1, 1:6, 6:3.
Видеообзор матчей можно посмотреть на «Чемпионате».
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