Бушар ответила на вопрос, когда планирует родить ребёнка

Канадскую теннисистку Эжени Бушар в «Твиттере» спросили, собирается ли она стать мамой.
«Уф, не терпится уже, лол», – написала Бушар.
В конце апреля Бушар отказалась от продолжения сотрудничества с тренером Майклом Джойсом. Под его руководством бывшая пятая ракетка мира работала с осени 2018 года.
В текущем сезоне 25-летняя спортсменка провела 13 матчей, выиграв лишь в шести из них. Напомним, Эжени является финалисткой Уимблдона-2014. Первый и последний трофей в WTA-туре она завоевала в Нюрнберге в 2014 году.
Ранее кинокомпания Fox 2000 выразила готовность приступить к созданию сценария фильма, который будет основан на истории свидания Бушар и американского студента Джона Герке. Теннисистка проспорила встречу Джону в «Твиттере» во время Супербоула-2017.
Запись доступна в "твиттере" Бушар.
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