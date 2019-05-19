Бушар ответила на вопрос, когда планирует родить ребёнка

Канадскую теннисистку Эжени Бушар в «Твиттере» спросили, собирается ли она стать мамой.

«Уф, не терпится уже, лол», – написала Бушар.

В конце апреля Бушар отказалась от продолжения сотрудничества с тренером Майклом Джойсом. Под его руководством бывшая пятая ракетка мира работала с осени 2018 года.

В текущем сезоне 25-летняя спортсменка провела 13 матчей, выиграв лишь в шести из них. Напомним, Эжени является финалисткой Уимблдона-2014. Первый и последний трофей в WTA-туре она завоевала в Нюрнберге в 2014 году.

Ранее кинокомпания Fox 2000 выразила готовность приступить к созданию сценария фильма, который будет основан на истории свидания Бушар и американского студента Джона Герке. Теннисистка проспорила встречу Джону в «Твиттере» во время Супербоула-2017.

Запись доступна в "твиттере" Бушар.