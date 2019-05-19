Четырёхкратная чемпионка «Большого шлема»: на Осаку давит звание первой ракетки

Экс первый номер мирового рейтинга испанка Аранча Санчес-Викарио, дважды выигрывавшая Открытый чемпионат Австралии и по разу побеждавшая на US Open и «Ролан Гаррос», поделилась мнением о нынешней первой ракетке мира японке Наоми Осаке.



«Когда достигаешь вершины рейтинга, давление удваивается и все хотят тебя обыграть. Так происходит со всеми, и Осака ощущает давление. Сначала бывает трудно с этим справиться, но как только ты становишься готов, то это уже совсем другое. Если Осака не будет подвержена частым травмам, она определённо является игроком, за которым стоит последить после окончания доминирования Серены Уильямс», — приводит слова Санчес-Викарио «Tennis World USA».



Наоми Осака возглавила рейтинг WTA после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года.