Колумбийский тренер, продававший теннисистам wild card, дисквалифицирован

Тренер из Колумбии Мигель Тобон получил 12-месячную дисквалификацию и будет вынужден выплатить $ 20 тыс. за продажу wild card игрокам на турниры серии «челленджер» в 2017 году. Он также оштрафован на $ 6 тыс. в качестве компенсации за деньги, вырученные от проданных приглашений. Такие данные приводит Tennis Integrity Unit.



Тобон пытался продать wild card шести теннисистам в основную сетку трёх колумбийских турниров в одиночном и парном разрядах. Он также совершил ещё одно правонарушение, отказавшись сотрудничать со следственным комитетом антикоррупционной теннисной организации Tennis Integrity Unit (TIU), отказавшись предоставить свой мобильный телефон для анализа.



12-месячная дисквалификация означает, что Тобон не имеет права тренировать или посещать любое теннисное мероприятие, организованное или признанное руководящими органами спорта, на период действия запрета.