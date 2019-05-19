Колумбийский тренер, продававший теннисистам wild card, дисквалифицирован

Тренер из Колумбии Мигель Тобон получил 12-месячную дисквалификацию и будет вынужден выплатить $ 20 тыс. за продажу wild card игрокам на турниры серии «челленджер» в 2017 году. Он также оштрафован на $ 6 тыс. в качестве компенсации за деньги, вырученные от проданных приглашений. Такие данные приводит Tennis Integrity Unit.
Тобон пытался продать wild card шести теннисистам в основную сетку трёх колумбийских турниров в одиночном и парном разрядах. Он также совершил ещё одно правонарушение, отказавшись сотрудничать со следственным комитетом антикоррупционной теннисной организации Tennis Integrity Unit (TIU), отказавшись предоставить свой мобильный телефон для анализа.
12-месячная дисквалификация означает, что Тобон не имеет права тренировать или посещать любое теннисное мероприятие, организованное или признанное руководящими органами спорта, на период действия запрета.
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