Текстовая онлайн-трансляция финала Конта — Кар. Плишкова в Риме

Сегодня, 19 мая, пройдёт финальный матч турнира в Риме (Италия), в котором сыграют представительница Великобритании Йоханна Конта и чешка Каролина Плишкова, посеянная под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.



По личным встречам впереди 27-летняя уроженка Лоуни — 4-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Кар. Плишкова в Риме.



Напомним, в полуфиналах Конта сломила сопротивление Кики Бертенс из Нидерландов, а Плишкова оказалась сильнее представительницы Греции Марии Саккари.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.