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Текстовая онлайн-трансляция финала Конта — Кар. Плишкова в Риме

Текстовая онлайн-трансляция финала Конта — Кар. Плишкова в Риме
Теннис / WTA 0

Сегодня, 19 мая, пройдёт финальный матч турнира в Риме (Италия), в котором сыграют представительница Великобритании Йоханна Конта и чешка Каролина Плишкова, посеянная под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.

По личным встречам впереди 27-летняя уроженка Лоуни — 4-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Кар. Плишкова в Риме.

Напомним, в полуфиналах Конта сломила сопротивление Кики Бертенс из Нидерландов, а Плишкова оказалась сильнее представительницы Греции Марии Саккари.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

Победы Конты и Плишковой — в видеообзоре полуфиналов турнира в Риме
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