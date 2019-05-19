Дель Потро: два года назад я ушёл из тенниса, но об этом никто не знал

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал о травмах, из-за которых он всерьёз задумывался о завершении карьеры.

«После первой победы на турнире „Большого шлема“ я пытался стать первой ракеткой мира. Но всё изменила травма правого запястья. А потом появились проблемы с левым запястьем, что привело к трём операциям. Это был самый трудный момент в жизни.

Два года назад я ушёл из тенниса. Об этом никто не знал — только семья и самые близкие друзья. Но однажды я решил позвонить своему врачу в США и сказал, что хочу попробовать ещё раз.

Никогда не думал, что после всех проблем удастся вернуться в топ-10. Я все ещё в хорошей форме и чувствую себя здоровым", — цитирует дель Потро La Nacion.