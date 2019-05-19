Бывший тренер Федерера: Надаль — явный фаворит «Ролан Гаррос»

Американский тренер Пол Аннакон, работавший со швейцарцем Роджером Федерером с 2010 по 2013 год, поделился мнением о шансах второй ракетки планеты испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.



«Рафа всегда знает, что должен делать. Одна из самых впечатляющих вещей о Надале — способность отсеивать эмоциональные реакции и быть действительно прагматичными в отношении своей игры.



И я всё еще считаю, что в мужском теннисе нет более жёсткого теста, чем победить его в трёх сетах из пяти на грунте. Так что для меня он явный фаворит «Ролан Гаррос», рядом никого нет. Если только Новак Джокович выиграет снова на этой неделе, тогда скажу, что у него есть небольшое преимущество», — приводит слова американца Tennis World USA.



Надаль является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:3, 6:2.