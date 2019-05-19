Текстовая онлайн-трансляция финала Джокович — Надаль в Риме
Сегодня, 19 мая, состоится финальный матч на грунтовом «Мастерсе-1000» в Риме (Италия), в котором первая ракетка мира, серб Новак Джокович, сразится с представителем Испании Рафаэлем Надалем (2). Начало поединка запланировано на 17:00 мск.
В последних десяти встречах уроженец Белграда одержал восемь побед, Надаль — две.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в Риме.
В полуфиналах Джокович нанёс поражение аргентинцу Диего Шварцману, а Надаль взял верх над Стефаносом Циципасом из Греции. Призовой фонд соревнований составляет € 5 791 280.
В 2018 году турнир в Риме выиграл Надаль. В финале он одолел немца Александра Зверева со счётом 6:1, 1:6, 6:3.
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