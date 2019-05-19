Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Риме
В финале турнира в Риме (Италия) чешка Каролина Плишкова, посеянная под четвёртым номером, в двух сетах обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
В активе Плишковой 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из семи. Конта ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.
По личным встречам 27-летняя уроженка Лоуни увеличила преимущество — 5-1.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Кар. Плишкова в Риме.
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она выиграла у румынки Симоны Халеп со счётом 6:0, 6:4.
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