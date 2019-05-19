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Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Риме

Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Риме
Теннис / WTA 0

В финале турнира в Риме (Италия) чешка Каролина Плишкова, посеянная под четвёртым номером, в двух сетах обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

В активе Плишковой 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из семи. Конта ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

По личным встречам 27-летняя уроженка Лоуни увеличила преимущество — 5-1.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Кар. Плишкова в Риме.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она выиграла у румынки Симоны Халеп со счётом 6:0, 6:4.

19 мая 2019 года, воскресенье. 14:00 МСК
Рим (ж). Финал
Матч окончен
Йоханна Конта
42
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
0 : 2
Каролина Плишкова
7
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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