Кузнецова в первом круге Нюрнберга сыграет с Ларссон, Дьяченко — с Кудерметовой

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира WTA в Нюрнберге (Германия). Соревнования с призовым фондом € 250 тыс. пройдут с 19 по 25 мая.

Россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в стартовом матче сыграет со шведкой Юханной Ларссон. Евгения Родина, посеянная под седьмым номером, встретится с американкой Мэдисон Бренгл. Виталии Дьяченко будет противостоять соотечественница Вероника Кудерметова, а Екатерине Александровой (5) — одна из победительниц квалификации.

Лидером посева стала представительница Казахстана Юлия Путинцева, второй ракеткой турнира — Катержина Синякова из Чехии.

В 2018 году на турнире в Нюрнберге победу одержала Ларссон. В финале она переиграла американку Элисон Риске.