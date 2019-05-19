Кузнецова в первом круге Нюрнберга сыграет с Ларссон, Дьяченко — с Кудерметовой
Состоялась жеребьёвка грунтового турнира WTA в Нюрнберге (Германия). Соревнования с призовым фондом € 250 тыс. пройдут с 19 по 25 мая.
Россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в стартовом матче сыграет со шведкой Юханной Ларссон. Евгения Родина, посеянная под седьмым номером, встретится с американкой Мэдисон Бренгл. Виталии Дьяченко будет противостоять соотечественница Вероника Кудерметова, а Екатерине Александровой (5) — одна из победительниц квалификации.
Лидером посева стала представительница Казахстана Юлия Путинцева, второй ракеткой турнира — Катержина Синякова из Чехии.
В 2018 году на турнире в Нюрнберге победу одержала Ларссон. В финале она переиграла американку Элисон Риске.
Кузнецова: лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге первый раз
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