Кар. Плишкова после победы в Риме поднимется на вторую строчку в рейтинге WTA
Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей грунтового турнира категории Premier в Риме. В финале она выиграла у представительницы Великобритании Йоханны Конты со счётом 6:3, 6:4.
Для 27-летней уроженки Лоуни этот титул стал 13-м в карьере и вторым — в текущем сезоне. На грунте она завоевала третий трофей. С 20 мая в обновлённом рейтинге WTA Плишкова поднимется на второе место.
На пути к финалу соревнований в Риме Плишкова, посеянная под четвёртым номером, обыграла австралийку Айлу Томлянович, американку Софью Кенин, Викторию Азаренко из Беларуси и представительницу Греции Марию Саккари.
В 2018 году чемпионкой турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она переиграла румынку Симону Халеп.
Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Риме
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