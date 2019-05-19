Кабаль и Фара выиграли турнир серии «Мастерс» в Риме в парном разряде

Теннисисты из Колумбии Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали победителями турнира серии «Мастерс 1000» в Риме в парном разряде. В финале третьи сеяные Кабаль и Фара в двух сетах нанесли поражение шестой паре турнира, Рэйвену Клаасену из ЮАР и Майклу Винусу из Новой Зеландии, со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 58 минут.

Кабаль и Фара 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку на двоих и реализовали 4 брейк-пойнта из 12. Клаасен и Винус подали 2 эйса, дважды ошиблись на подаче и упустили 4 возможности взять подачу соперников.

Кабаль и Фара сравняли счёт в личном противостоянии с Клаасеном и Винусом в официальных матчах – 2-2.

Для Кабаля титул стал 14-м в карьере в парном разряде и вторым в сезоне-2019, Фара выиграл 13-й и второй титул соответственно.