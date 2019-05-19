Джокович впервые в карьере не смог взять у Надаля ни одного гейма за сет

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале грунтового «Мастерса» в Риме выиграл первый сет у возглавляющего рейтинг АТР серба Новака Джоковича со счётом 6:0. Надаль трижды взял подачу Джоковича, Новак не имел ни одного шанса сделать брейк.

В противостоянии Джоковича и Надаля, которое продолжается уже 54-й матч, это первый сет, выигранный одним из теннисистов на ноль. Ранее они сыграли 141 сет.

На «Мастерсе» в Риме Надаль выиграл один сет 6:0 уже в четвёртом матче. Ранее «баранку» от «короля грунта» получили грузин Николоз Басилашвили, француз Жереми Шарди и испанец Фернандо Вердаско. И только грек Стефанос Циципас в полуфинале проиграл Надалю с достойным счётом 3:6, 4:6.