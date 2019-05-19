Азаренко и Барти выиграли турнир в Риме в парном разряде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и Эшли Барти из Австралии стали победительницами грунтового турнира категории Premier в Риме в парном разряде. В финальном матче Азаренко и Барти обыграли немку Анна-Лену Грёнефельд и голландку Деми Схурс со счётом 4:6, 6:0, 10:3. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Азаренко и Барти 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку на двоих и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. Грёнефельд и Схурс не подали ни одного эйса, 6 раз ошиблись на подаче и реализовали 2 брейка.

Азаренко и Барти сравняли счёт в личном противостоянии с Грёнефельд и Схурс в официальных матчах – 1-1.

Для Азаренко это восьмой парный титул в карьере и второй – в сезоне. Барти выиграла 10-й титул в паре и первый – с US Open-2018.