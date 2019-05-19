Надаль защитил титул на турнире серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Джоковича

Испанский теннисист Рафаэль Надаль защитил титул на грунтовом турнире серии «Мастерс 1000» в Риме. В финальном матче вторая ракетка мира Надаль нанёс поражение лидеру рейтинга АТР сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:0, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Надаль за весь матч не подал ни одного эйса и не совершил ни одной двойной ошибки. При этом испанец реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. Джокович подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк из 2 во втором сете.

Счёт в личном противостоянии Надаля и Джоковича в официальных матчах стал 28-26 в пользу серба.

Надаль выиграл 81-й титул в карьере и первый в сезоне-2019.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Надаль в Риме.