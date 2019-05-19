Надаль опередил Джоковича по числу титулов на турнирах серии «Мастерс»

Спустя всего неделю после того, как серб Новак Джокович, выиграв соревнования в Мадриде, догнал испанца Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах серии «Мастерс 1000», «король грунта» вернул себе единоличное лидерство в этом рейтинге.

В финальном матче римского «Мастерса» вторая ракетка мира Надаль нанёс поражение лидеру рейтинга АТР Джоковичу, — 6:0, 4:6, 6:1, в девятый раз в карьере выиграв «Мастерс» в столице Италии.

Всего же в активе Надаля стало теперь 34 победы на турнирах серии «Мастерс», у Джоковича – 33 титула.

При этом на турнире в Риме Надаль впервые с 2004 года стартовал, не имея ни одного титула в текущем сезоне. В своём 50-м финале турнира серии «Мастерс» Надаль в 34-й раз одержал победу.

Надаль защитил титул на турнире серии «Мастерс 1000» в Риме, обыграв Джоковича