Видеообзор победы Надаля над Джоковичем в финале «Мастерса» в Риме

Представляем видеообзор финального матча грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Риме.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) защитил титул, обыграв серба Новака Джоковича (1) со счётом 6:0, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Надаль за весь матч не подал ни одного эйса и не совершил ни одной двойной ошибки. При этом испанец реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. Джокович подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк из 2 во втором сете.

В ходе встречи Надаль выиграл стартовый сет со счётом 6:0. В противостоянии Джоковича и Надаля, которое продолжается уже 54 матча, это первый сет, выигранный одним из теннисистов на ноль. Ранее они сыграли 141 сет.

Счёт в личном противостоянии Надаля и Джоковича в официальных матчах стал 28-26 в пользу серба.

Надаль выиграл 81-й титул в карьере и первый в текущем сезоне, став первым теннисистом, сумевшим защитить титул в 2019 году.

После этой победы Надаль обошёл Джоковича по числу титулов на турнирах серии «Мастерс 1000». Теперь у испанца, в 50-й раз игравшего в финале «Мастерса», в активе 34 победы.