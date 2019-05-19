Надаль: титулу в Риме я рад больше, чем победе над Джоковичем

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвёл итог финального матча турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, в котором он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1 и в девятый раз в карьере взял титул на соревнованиях в столице Италии.
«Для меня особо важен этот трофей. Рим — один из самых важных турниров года. Это значительная часть истории тенниса. Здорово снова выиграть здесь.
6:0 или 6:4 – мне всё равно, как выигрывать, если честно. Это только статистика. Да, я провёл великолепный первый сет — во всех аспектах. Никаких ошибок. Агрессивно, со сменой направления. Так иногда случается. Это необычно и, возможно, больше не повторится… Первый сет — важная часть матча. Мне помогло, что я смог так провести первый сет на этом уровне.
Титулу я рад больше, чем победе над Новаком. А особенно счастлив, что финальный матч прошёл на очень высоком уровне», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.
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