Азаренко: проиграв первый сет, мы с Барти усвоили урок

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу в парном разряде на турнире в Риме, где она выступала в дуэте с австралийкой Эшли Барти. В финальном матче Азаренко и Барти обыграли немку Анна-Лену Грёнефельд и голландку Деми Схурс со счётом 4:6, 6:0, 10:3.

«По моим ощущениям, мы очень здорово начали, но не выдержали ответного давления, позволив соперницам вернуться в игру и провести несколько отличных розыгрышей. Мы проиграли первый сет, но усвоили урок. Во второй партии мы значительно усилили нашу игру, сделали большой шаг вперёд и продолжали двигаться и бороться до самого конца", — приводит слова Азаренко пресс-служба WTA.

В личном турнире Азаренко в четвертьфинале уступила будущей победительнице Каролине Плишковой из Чехии (7:6, 2:6, 2:6), а Барти ещё в третьем круге проиграла француженке Кристине Младенович (2:6, 3:6).