Стали известны соперники россиян в квалификации «Ролан Гаррос»
В квалификации Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде сыграют три представителя России. Евгений Донской стартует матчем с представителем США Бьорном Фрэтэнджело (20), а Алексей Ватутин сразится с австрийцем Геральдом Мельцером.
Евгений Карловский в первом раунде отбора встретится с австрийцем Лукасом Мидлером. Матчи квалификации «Ролан Гаррос» начнутся сегодня, 20 мая.
Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Уроженец Манакора является 11-кратным победителем «Ролан Гаррос».
Сегодня также будет представлена сетка квалификации в женском одиночном разряде.
Важнейший триумф Надаля. Король грунта едет в Париж не с пустыми руками
Рафаэль Надаль в Риме обыграл Новака Джоковича и завоевал свой первый трофей в сезоне накануне старта «Ролан Гаррос».
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