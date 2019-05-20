Стали известны соперники россиян в квалификации «Ролан Гаррос»

В квалификации Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде сыграют три представителя России. Евгений Донской стартует матчем с представителем США Бьорном Фрэтэнджело (20), а Алексей Ватутин сразится с австрийцем Геральдом Мельцером.

Евгений Карловский в первом раунде отбора встретится с австрийцем Лукасом Мидлером. Матчи квалификации «Ролан Гаррос» начнутся сегодня, 20 мая.

Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Уроженец Манакора является 11-кратным победителем «Ролан Гаррос».

Сегодня также будет представлена сетка квалификации в женском одиночном разряде.