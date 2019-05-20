Джокович: Надаль – фаворит «Ролан Гаррос» номер один. Без вариантов
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович высоко оценил завоёванный трофей испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовых соревнованиях в Риме (Италия). Это первый выигранный турнир для Надаля в 2019 году – на грунтовой серии соревнований ранее он добирался лишь до полуфиналов.
«Надаль – фаворит «Ролан Гаррос» номер один. Без вариантов. Все остальные идут следом», – цитирует Новака официальный сайт АТР.
Напомним, в финале «Мастерса» в Риме Надаль обыграл Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1. Впервые в карьере Джокович не сумел взять ни одного гейма в партии против Надаля, а испанец стал первым теннисистом в 2019 году, которому удалось защитить титул.
Надаль является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции.
Джокович — про 0:6 от Надаля: меня сдуло с корта
Надаль: титулу в Риме я рад больше, чем победе над Джоковичем
- 20 мая 2019
-
10:08
-
09:34
-
08:49
-
08:35
-
08:30
-
08:26
-
08:21
-
00:43
- 19 мая 2019
-
22:55
-
22:26
-
21:52
-
21:31
-
21:11
-
20:40
-
20:15
-
19:44
-
19:24
-
19:22
-
19:08
-
18:25
-
18:14
-
16:49
-
16:08
-
15:34
-
14:27
-
13:29
-
11:47
-
11:43
-
11:16
-
11:01
-
10:34
-
10:26
-
09:38
-
07:45
-
00:44
Партнерский контент