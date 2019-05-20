Дж. Маррей: если выступлю в паре с Энди на Уимблдоне, то всё перечеркну

Экс первая ракетка мира в парном разряде Джейми Маррей прокомментировал возможное выступление на Уимблдоне в паре со своим братом Энди, который продолжает восстанавливаться после операции на тазобедренном суставе.
«Не думаю, что мы сыграем с Энди в паре. Да, мы оба хотим сыграть вместе, и да, это много обсуждается после всего, что произошло, но вряд ли это случится в 2019 году.
Знаете, сейчас лучшие годы в моей карьере. Выступая на турнире «Большого шлема» с человеком, не игравшим восемь месяцев, я автоматически перечеркну всё это. Да, обстоятельства могут сложиться как угодно, но я рассчитываю создать для себя лучшие условия для успеха.
У Энди всё в порядке, он планомерно восстанавливается, никуда не торопится, и это правильно в его ситуации. Энди старается сделать своё бедро сильным. Его уровень можно будет оценить лишь после того, как он вернётся на корт», – цитирует Джейми Tennis365.
В настоящее время Джейми Маррей является восьмой ракеткой мира в парном разряде. Его лучшим результатом на Уимблдоне стал выход в финал в 2015 году.
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