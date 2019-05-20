Азаренко: во время беременности думала, что не смогу вернуться в теннис

Экс первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко заявила, что лишь после беременности и родов она почувствовала себя женщиной.

«Мне было страшно, было действительно нелегко. Я собиралась вернуться, но моей первой мыслью было: «Боже мой, я никогда больше не буду играть в теннис».



Понимала, что ребёнок – это благословение, но по-прежнему хотела играть в теннис, продолжать карьеру. После беременности я почувствовала себя намного лучше, тело стало сильнее. Теперь я чувствую себя женщиной», – цитирует Азаренко BBC.



В настоящее время 29-летняя теннисистка располагается на 44-й строчке рейтинга WTA. На завершившихся соревнованиях в Риме она пробилась в четвертьфинал, где уступила будущей чемпионке Каролине Плишковой. Кроме того Азаренко стала чемпионкой турнира в парном разряде.