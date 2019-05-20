Джокович первым заработал $ 5 млн в 2019 году

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович стал первым теннисистом, которому удалось заработать $ 5 млн призовых в 2019 году. Второе место по заработку в текущем сезоне у испанца Рафаэля Надаля, также в топ-8 попал россиянин Даниил Медведев.



1. Новак Джокович (Сербия, №1 АТР, №1 в чемпионской гонке) – $ 5 268 343 – ($ 5 196 481 в одиночном разряде и $ 71 862 – в парном)

2. Рафаэль Надаль (Испания, №2 АТР, №2 ч.г.) – $ 3 705 211

3. Роджер Федерер (Швейцария, №3 ATP, №4 ч.г.) — $ 3 117 288

4. Доминик Тим (Австрия, №4 ATP, №5 ч.г.) — $ 2 686 505

5. Стефанос Циципас (Греция, №6 ATP, №3 ч.г.) — $ 2 598 113

6. Фабио Фоньини (Италия, №11 ATP, №7 ч.г.) — $ 1 572 296

7. Даниил Медведев (Россия, №14 ATP, №6 ч.г.) — $ 1 295 955

8. Кей Нисикори (Япония, №7 ATP, №8 ч.г.) — $ 1 096 325.



Новак Джокович является рекордсменом и по общему количеству призовых – за 15 лет профессиональных выступлений он заработал $ 131 040 932.

Впервые с 2003 года первые пять «Мастерсов» сезона выиграли разные теннисисты