Ватутин успешно стартовал в квалификации «Ролан Гаррос», Донской проиграл

В понедельник, 20 мая, началась квалификация Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде.

Россиянин Алексей Ватутин в трёх сетах нанёс поражение австрийцу Геральду Мельцеру со счётом 2:6, 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

Ещё один представитель России, Евгений Донской, за 2 часа 14 минут уступил представителю США Бьорну Фрэтэнджело — 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).

Россиянин Евгений Карловский, который в первом раунде отбора встретится с австрийцем Лукасом Мидлером, проведёт свой поединок во вторник, 21 мая.



Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Уроженец Манакора является 11-кратным победителем «Ролан Гаррос».