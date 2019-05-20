Ястремская: у меня до сих пор кашель, но я выздоравливаю
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от победы над француженкой Полин Пармантье со счётом 6:2, 6:4 на старте турнира в Страсбурге (Франция).
«По окончании Кубка Федерации у меня был трудный период. Было пару травм, а после матча на турнире в Мадриде поднялась температура, я заболела и не могла хорошо подготовиться к Риму. У меня до сих пор кашель, но я выздоравливаю и чувствую себя намного лучше.
Рада, что выиграла. Я пережила непростое время, не могла полноценно тренироваться. Сейчас у меня было несколько дней на правильную подготовку, и у меня всё получилось. В Мадриде я проиграла Плишковой с матч-пойнтов, так что эта победа придаст уверенности», — цитирует Ястремскую официальный сайт WTA.
19-летняя украинка Ястремская прервала серию из четырёх поражений
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