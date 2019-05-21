Джокович, Надаль и Федерер — в топ-10 лучших ударов по итогам «Мастерса» в Риме

По окончании «Мастерса» в Риме (Италия) была определена десятка лучших ударов турнира. В топ-10 оказались первая ракетка мира, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, болгарин Григор Димитров, австралиец Ник Кирьос, итальянец Лоренцо Сонего, аргентинец Диего Шварцман, хорват Борна Чорич, итальянец Фабио Фоньини и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

В финале грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в столице Италии победу одержал Надаль, который нанёс поражение Джоковичу. Рафаэль выиграл 81-й титул в карьере и первый в сезоне-2019.

Кроме того, Надаль установил рекорд по количеству побед в матчах с первыми ракетками мира. В финале соревнований в Риме он в 20-й раз в карьере обыграл лидера рейтинга АТР, обойдя таким образом немца Бориса Беккера.

Видео доступно в YouTube-канале Tennis TV.