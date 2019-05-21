Дмитриева: на «РГ» может «выстрелить» молодёжь — Тим, Циципас или А. Зверев

Известный телекомментатор, советская теннисистка Анна Дмитриева предположила, кто из молодых теннисистов сможет проявить себя на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 26 мая по 9 июня.

«Я не считаю, что Рафаэль Надаль — бесспорный претендент на чемпионский титул. Сейчас каждая победа над молодыми теннисистами и Надалю, и Джоковичу даётся непросто. Не всё определяется классом. Рассчитываю, что кто-то из молодёжи сможет „выстрелить“ в Париже: Доминик Тим, Стефанос Циципас или Саша Зверев. Да и Карен Хачанов набирает силу.

Даниил Медведев также показывает себя в этом сезоне с хорошей стороны. Не говорю о том, что он может претендовать на победу в турнире, но добиться успеха в отдельном матче против самого сильного соперника Медведев вполне способен. Вообще у них с Хачановым разный стиль: Карен играет за счёт мощи, а сила Даниила — в скорости", — цитирует Дмитриеву GoTennis.