Россиянки узнали соперниц в квалификации «Ролан Гаррос»
В квалификации Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде сыграют 6 представительниц России. Матчи начнутся сегодня, 21 мая.
«Ролан Гаррос». Женщины. Квалификация. Первый раунд
Анна Калинская (Россия) — Варвара Лепченко (США, 19).
Варвара Флинк (Россия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).
Наталья Вихлянцева (Россия, 8) — Янина Викмайер (Бельгия).
Софья Жук (Россия) — Аранча Рус (Нидерланды, 20).
Анна Блинкова (Россия, 9) — Людмила Бенчех (Франция).
Людмила Самсонова (Россия) — Мартина ди Джузеппе (Италия).
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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