Россиянки узнали соперниц в квалификации «Ролан Гаррос»

В квалификации Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде сыграют 6 представительниц России. Матчи начнутся сегодня, 21 мая.



«Ролан Гаррос». Женщины. Квалификация. Первый раунд

Анна Калинская (Россия) — Варвара Лепченко (США, 19).

Варвара Флинк (Россия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).

Наталья Вихлянцева (Россия, 8) — Янина Викмайер (Бельгия).

Софья Жук (Россия) — Аранча Рус (Нидерланды, 20).

Анна Блинкова (Россия, 9) — Людмила Бенчех (Франция).

Людмила Самсонова (Россия) — Мартина ди Джузеппе (Италия).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.