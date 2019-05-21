Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россиянки узнали соперниц в квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянки узнали соперниц в квалификации «Ролан Гаррос»
Теннис / WTA 0

В квалификации Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде сыграют 6 представительниц России. Матчи начнутся сегодня, 21 мая.

«Ролан Гаррос». Женщины. Квалификация. Первый раунд
Анна Калинская (Россия) — Варвара Лепченко (США, 19).
Варвара Флинк (Россия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).
Наталья Вихлянцева (Россия, 8) — Янина Викмайер (Бельгия).
Софья Жук (Россия) — Аранча Рус (Нидерланды, 20).
Анна Блинкова (Россия, 9) — Людмила Бенчех (Франция).
Людмила Самсонова (Россия) — Мартина ди Джузеппе (Италия).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Димитров готовится к «Ролан Гаррос» по нестандартному плану Андре Агасси
Русский десант в Нюрнберге, отказ от защиты титула Павлюченковой в Страсбурге, урок Лиона для Тима и необычная схема Димитрова в Женеве.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент