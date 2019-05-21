Виландер ставнил Федерера с Роналду, Месси, Л. Джеймсом и Али

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал выступления Роджера Федерера.



«Когда вы становитесь суперзвездой, победы и прогресс становятся вашей главной задачей. Быть лучшим в мире не значит «быть лучшим» в прямом значении этого слова. Это значит быть лучшим для себя. Ты просто должен играть на определённом уровне, имея определённый успех.



Посмотрите на Федерера. Он больше не лучший, он не побеждает так много, но он всё ещё на первых ролях в теннисе. Он знает, что ему 38 лет, у него четверо детей, большая команда. То, что он хочет больше всего сейчас, это быть настолько хорошим, насколько он может быть в своём возрасте. То же самое происходит или происходило с Криштиану Роналду, Тайгером Вудсом, Лионелем Месси, Мохаммедом Али и Леброном Джеймсом», – цитирует Виландера Tennis World USA.



В настоящее время 38-летний Федерер является третьей ракеткой мира.