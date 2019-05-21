Э. Маррей: существует вероятность того, что я завершу карьеру после Уимблдона

Британский теннисист, экс первая ракетка мира Энди Маррей оценил шансы сыграть на Уимблдоне.
«Прошло 16 недель с момента операции, и я постепенно начинаю полноценно тренироваться. Сегодня я впервые вышел на корт, до этого в основном занимался в зале. Вероятность того, что я сыграю на траве в одиночных матчах, очень мала. Возможно, я выступлю в парном разряде.
Как я уже говорил, существует вероятность того, что я завершу карьеру после Уимблдона – это произойдёт, если я буду плохо себя чувствовать», – цитирует Энди The Times.
Ранее Джейми Маррей заявил, что не хочет выступать в паре с Энди из-за того, что это понизит его шансы на успех в парном турнире.
Напомним, в феврале Энди перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе. На Открытом чемпионате Австралии британец заявил о возможном окончании карьеры из-за травмы.
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