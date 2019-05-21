Виландер: Джокович выиграет больше 20 ТБШ, если ему не надоест теннис
Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер считает, что Новаку Джоковичу по силам превзойти рекорд Роджера Федерера по количеству побед на мэйджорах. В настоящее время серб является 15-кратным победителем ТБШ, у Федерера – 20 титулов.
«Конечно, если он сохранит своё физическое состояние и останется вовлечённым в спорт, он выиграет более 20 титулов. Но не будем забывать, что всё может измениться.
Ты просыпаешься утром и думаешь: «О, я больше не хочу играть в теннис». И никто не знает заранее, когда наступит этот день», – цитирует Виландера Tennis World USA.
В настоящее время 31-летний Джокович является лидером рейтинга АТР, 38-летний Федерер – третья ракетка мира.
Виландер сравнил Федерера с Роналду, Месси, Л. Джеймсом и Али
- 21 мая 2019
-
10:28
-
09:57
-
09:28
-
08:42
-
00:31
-
00:15
- 20 мая 2019
-
23:11
-
20:11
-
19:16
-
15:40
-
15:11
-
14:40
-
13:06
-
12:08
-
10:58
-
10:08
-
09:34
-
08:49
-
08:35
-
08:30
-
08:26
-
08:21
-
00:43
- 19 мая 2019
-
22:55
-
22:26
-
21:52
-
21:31
-
21:11
-
20:40
-
20:15
-
19:44
-
19:24
-
19:22
-
19:08
-
18:25
Партнерский контент