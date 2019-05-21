Дьяченко проиграла Кудерметовой в Нюрнберге, совершив 13 двойных ошибок
Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия). На старте соревнований она обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.
Вероника 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 13 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия, 5) — Яна Чепелова (Словакия, Q).
В 2018 году победительницей турнира в Нюрнберге стала шведка Юханна Ларссон. В финале она обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
21 мая 2019 года, вторник. 12:10 МСК
Нюрнберг. 1-й круг
Матч окончен
82
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
1 : 2
74
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|2
|
|6
|6 4
|6
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