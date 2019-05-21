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Дьяченко проиграла Кудерметовой в Нюрнберге, совершив 13 двойных ошибок

Дьяченко проиграла Кудерметовой в Нюрнберге, совершив 13 двойных ошибок
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия). На старте соревнований она обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.

Вероника 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 13 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия, 5) — Яна Чепелова (Словакия, Q).

В 2018 году победительницей турнира в Нюрнберге стала шведка Юханна Ларссон. В финале она обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

21 мая 2019 года, вторник. 12:10 МСК
Нюрнберг. 1-й круг
Матч окончен
Виталия Дьяченко
82
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
1 : 2
Вероника Кудерметова
74
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
4 7 7 2
6 6 4 6
           
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