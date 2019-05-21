Дьяченко проиграла Кудерметовой в Нюрнберге, совершив 13 двойных ошибок

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия). На старте соревнований она обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.

Вероника 9 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 13 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия, 5) — Яна Чепелова (Словакия, Q).

В 2018 году победительницей турнира в Нюрнберге стала шведка Юханна Ларссон. В финале она обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.