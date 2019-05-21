Рублёв снялся с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв отказался от участия в заключительном турнире грунтового сезона – «Ролан Гаррос». О причине такого решения не сообщается, однако ранее уроженец Москвы пропускал ряд турниров из-за травмы запястья.
Последний матч 21-летний теннисист провёл в квалификации соревнований в Мюнхене, где в упорном противостоянии проиграл 112-й ракетке мира бразильцу Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.
Таким образом, в основной сетке мужских соревнований гарантированно сыграют лишь два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев. Алексей Ватутин продолжает выступления в квалификации к мэйджору.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Доминика Тима из Австрии.
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