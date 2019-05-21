Вихлянцева разгромила полуфиналистку US Open-2009 в квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (8) вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. На старте отборочного турнира она уверенно обыграла представительницу Бельгии Янину Викмайер со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 58 минут.
Наталья 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Янины, в 2009 году доходившей до полуфинала US Open, ни одного эйса и брейка.
Во втором раунде квалификации Вихлянцева сыграет с победительницей поединка Гретье Миннен (Бельгия) — Марго Йеролимос (Франция).
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
- 21 мая 2019
-
16:10
-
14:48
-
14:31
-
14:17
-
13:31
-
13:28
-
13:12
-
12:55
-
12:19
-
11:43
-
10:28
-
09:57
-
09:28
-
08:42
-
00:31
-
00:15
- 20 мая 2019
-
23:11
-
20:11
-
19:16
-
15:40
-
15:11
-
14:40
-
13:06
-
12:08
-
10:58
-
10:08
-
09:34
-
08:49
-
08:35
-
08:30
-
08:26
-
08:21
-
00:43
- 19 мая 2019
-
22:55
-
22:26