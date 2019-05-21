Вихлянцева разгромила полуфиналистку US Open-2009 в квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (8) вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. На старте отборочного турнира она уверенно обыграла представительницу Бельгии Янину Викмайер со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Наталья 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Янины, в 2009 году доходившей до полуфинала US Open, ни одного эйса и брейка.

Во втором раунде квалификации Вихлянцева сыграет с победительницей поединка Гретье Миннен (Бельгия) — Марго Йеролимос (Франция).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.