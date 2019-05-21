Во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос» вышли ещё три россиянки

На старте квалификации Открытого чемпионата Франции российские теннисистки Софья Жук, Анна Блинкова и Людмила Самсонова одержали победы.
Жук в двух сетах разгромила представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:1, 6:4, Блинкова уверенно обыграла француженку Людмилу Бенчех — 6:3, 6:2, а Самсонова взяла верх над Мартиной ди Джузеппе из Италии со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:2).
Во втором раунде квалификации Жук сыграет с Катинкой фон Дайхман из Лихтенштейна, Блинкова — с украинкой Ангелиной Калининой, Самсонова — с победительницей американского противостояния Клэр Лю — Сачия Викери.
Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она выиграла у представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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