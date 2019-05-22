Кар. Плишкова: увидела вживую Криштиану Роналду – это невероятно
Чешская теннисистка, вторая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о своём походе на футбол во время турнира в Риме (Италия).
«Мой муж – большой фанат футбола, поэтому повёл меня на матч «Рома» – «Ювентус» в Риме в прошлые выходные. Я вживую увидела, как играет Криштиану Роналду, – это невероятно, просто невероятно.
Какой совет мне дала Кончита Мартинес (тренер Каролины. – Прим. «Чемпионата») на турнире? Знаете, сложно дать совет, который поможет тебе выиграть турнир. Мы работали над моей игрой на грунте в целом. Думаю, это сработало», – цитирует Плишкову Tennis World USA.
Напомним, в финале престижных соревнований в Риме чешская теннисистка уверенно обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту – 6:3, 6:4.
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